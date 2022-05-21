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19 минут назад

Жена Зеленского рассказала, кто пишет тексты президенту Украины

Деловая газета "Взгляд"

Супруга главы Украины Елена Зеленская заявила, что ее муж не сам пишет тексты для выступления.

Жена Зеленского рассказала, кто пишет тексты президенту Украины
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, она не имеет возможности увидеть тексты лично перед выступлением, как и не всегда сам Зеленский.

«Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Зеленской, которые прозвучали в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу «Украина 24».

Ранее Зеленский заявил, что рассчитывает на обмен сдавшихся на «Азовстали» боевиков.

В мире,Елена Зеленская,
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