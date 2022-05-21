Жена Зеленского рассказала, кто пишет тексты президенту Украины

«Он всегда говорит спичрайтерам, что он хочет сказать, тезисы его, достаточно сформулированные мысли, которые просто нужно положить на бумагу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Зеленской, которые прозвучали в ходе совместного с супругом интервью украинскому телеканалу «Украина 24».