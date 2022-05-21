В Чехии заявили об одержанной Россией победе

Чешское издание Lidovky отмечает, что в санкционной войне против России победила Россия, потому что почти вся Европа платит за нефть и газ рублями и покупает у России другое сырье по сильно завышенным ценам.

Фото: FBM.ru FBM.ru

По мнению автора Яна Махачека, политики ЕС нагло врали людям, обещая не идти на поводу у России в вопросах оплаты энергоносителей. В реальности практически все европейские клиенты “Газпрома” платят за газ в рублях, предпочитая об этом помалкивать.

Публицист отмечает, что Россия, которая должна была рухнуть под адскими санкциями, не только не рухнула, но и активно наращивает торговый профицит в отношениях со странами мира и, что удивительно, с Европой. Например, немецкий экспорт в Россию сократился на 63%, а российский экспорт в Германию вырос на 8%. Это при введенных Европой санкциях экспорт России в ЕС в среднем вырос на почти 10%.

Торговый профицит у России в текущем году больше, чем все ее замороженные активы на Западе, о которых столь много говорят. Речь идет о 95,8 миллиарда долларов, тогда как годом ранее эта сумма составляла 27,5 миллиарда.