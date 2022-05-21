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52 минуты назад

Япония выразила протест Китаю из-за буровых работ в Восточно-Китайском море

ТАСС

Правительство Японии выразило протест Китаю в связи с проведением китайскими судами буровых работ на газовом месторождении в спорном районе Восточно-Китайского моря, где эксклюзивные экономические зоны двух стран не разграничены. Об этом сообщил в субботу японский премьер-министр Фумио Кисида.

Япония выразила протест Китаю
Фото: ТАССТАСС

"Крайне прискорбно, что Китай продолжит разработку в одностороннем порядке. Это крайне прискорбно, и Япония не может это принять. Нами был выражен протест по дипломатическим каналам", - приводит его слова агентство Киодо.

Токио периодически выражает подобные протесты в связи с деятельностью КНР, которая ведет активное бурение непосредственно у линии, разграничивающей, по мнению Токио, эксклюзивные экономические зоны двух стран. Правительство Японии полагает, что таким образом КНР пытается выкачивать природный газ из месторождений под морским дном, на которые, как предполагается, может иметь права и Япония.

По данным японской стороны, в указанном районе Китай оперирует 17 стационарными буровыми установками, уже расположенных в том районе.

Пекин не признает прочерченную Японией линию разграничения экономических зон двух стран и утверждает, что она должна проходить намного восточнее - почти у южного японского острова Окинава. Согласно международному праву, спор такого рода может быть разрешен путем соглашения между двумя странами. Ситуацию обостряет и проблема расположенных в Восточно-Китайском море необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Токио. Пекин считает их своими незаконно оккупированными территориями и регулярно направляет в акваторию островов сторожевые корабли для подтверждения такой позиции.

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