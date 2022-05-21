В США назвали цель предоставления нового пакета помощи Украине

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил газете New York Times, что новый пакет помощи Вашингтона позволит Украине открыть порт Одессы. По словам сенатора, это позволит избежать продовольственного кризиса, вызванного задержками зерна. В том числе с этой целью члены Конгресса одобрили рекордную поддержку Киеву на сумму 40 миллиардов долларов.

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14 мая Митч Макконнелл вместе с делегацией американских сенаторов прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства назвал этот визит мощным сигналом поддержки его страны обеими партиями, представленными в Конгрессе США, а также американским народом.

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19 мая сенат Конгресса США одобрил законопроект о выделении военной помощи для Украины. Финальная сумма в рамках программы ленд-лиза составит 40 миллиардов долларов.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. По мнению противников законопроекта, правительство США должно в первую очередь руководствоваться интересами американского народа, а не выдавать деньги «без проверки и обсуждений».

Вывоз зерна из портов Украины

18 мая замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что страна рассматривает вопрос вывоза украинского зерна из портов Черного моря. Он уточнил, что ситуация рассматривается совместно с Москвой, а не только на уровне ООН.

В этот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах возобновить коммерческое и гуманитарное судоходство в Одессе. По этому поводу Вашингтон уже работает с Украиной и ООН, отметил политик. Он обвинил российских военных в том, что они блокируют черноморское побережье Украины и якобы препятствуют поставкам зерновых.

Администрация президента США Джо Байдена пообещала совместно с западными странами помочь Украине с поставками пшеницы и кукурузы на мировые рынки. В настоящее время прорабатываются пути вывоза товаров, в качестве возможных вариантов рассматриваются перевозки по железной дороге, морю, а также воздуху. При этом отмечалось, что разработка различных сценариев не будет включать позицию России по данному вопросу.

16 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. В переговорах по этому вопросу приняла участие Турция. Анкара готова помогать в разминировании портов и обеспечении морского судоходства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу организации. Он указал, что основной проблемой является минирование украинских портов и всей акватории, такая ситуация делает судоходство в регионе чрезвычайно опасным.