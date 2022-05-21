Пленный командир бригады ВСУ сообщил об иностранцах на «Азовстали»

Сдавшийся плен из мариупольского комбината «Азовсталь» исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным Волына заявил, что на заводе в украинских войсках были иностранцы.

Фото: serjvlk / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) serjvlk / Facebook (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ)

На видео с участием Волынского, которое есть в распоряжении РИА Новости, он утвердительно ответил на вопрос о присутствии иностранцев на территории «Азовстали».

«В составе подразделений Вооружённых сил Украины есть иностранцы», — сказал он.

Украинский командир добавил, что не располагает информацией о высокопоставленных лицах и кураторах среди них.

Позднее ведомство сообщило о полном освобождении территории завода.