Богатейший украинец продает свою суперъяхту

Самый богатый бизнесмен Украины Ринат Ахметов собирается продать суперъяхту Luminance, которая строится в Германии по его заказу. Об этом сообщает New York Times (NYT).

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В компании System Capital Management, которая объединяет главные активы Ахметова, подчеркнули, что украинец рассматривает возможность продажи судна до завершения его строительства.

При этом пока не совсем понятно, каким образом бизнесмен может разорвать контракт либо продать все еще строящуюся яхту. Считается, что лучшее время для продажи — за день до спуска на воду. По оценке отраслевого портала Boat International, строительство судна должно быть завершено в 2023 г.

По словам директора по международным отношениям System Capital Management Джока Мендоза-Вилсона, бизнесменом контракт на строительство яхты был подписан в 2018 г. Работы велись и после начала российской спецоперации на Украине. Как стало известно, родственники Ахметова ездили в Западную Европу для обсуждения деталей строительства, а сам Ахметов во время боевых действий не покидал территорию Украины.