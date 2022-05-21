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1 час назад

Reuters: США готовы оказать помощь КНДР в борьбе с коронавирусом

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США готовы оказать помощь Северной Корее, в том числе и по COVID-19, заявил высокопоставленный чиновник из администрации американского президента.

США выразили готовность помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

«Мы очень чётко дали понять, что готовы разговаривать с ними (КНДР. — RT) и без предварительных условий, и мы также готовы предпринять шаги для решения их внутренних проблем, включая коронавирус», — цитирует его Reuters.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР из-за COVID-19 чрезвычайной ситуации.

21 мая В КНДР сообщили о 220 тыс. новых случаев коронавируса, который в стране называют лихорадкой.

В мире,Чен Ким,
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