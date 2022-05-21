США выразили готовность помочь КНДР в борьбе с коронавирусом

США готовы оказать помощь Северной Корее, в том числе и по COVID-19, заявил высокопоставленный чиновник из администрации американского президента.
«Мы очень чётко дали понять, что готовы разговаривать с ними (КНДР. — RT) и без предварительных условий, и мы также готовы предпринять шаги для решения их внутренних проблем, включая коронавирус», — цитирует его Reuters.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил о сложившейся в КНДР из-за COVID-19 чрезвычайной ситуации.
21 мая В КНДР сообщили о 220 тыс. новых случаев коронавируса, который в стране называют лихорадкой.