Раскрыта масштабная ложь Запада о Крыме

Журналист Spiegel Томас Риппер заявил, что иностранные журналисты замалчивали тему блокады Крыма. Он утверждает, что на Западе не говорят о проблемах, которые возникли у полуострова в связи с действиями Украины. Об этом сообщает РЕН.ТВ.
«На Западе вообще не было темы блокады Крыма, об этом там никто не знает. Вот эти все проблемы, которая Украина создала для полуострова, на Западе умалчиваются», — рассказал он.
Риппер добавил, что за все прошедшие восемь лет проблемы Крыма никак не освещались в зарубежной прессе. По его словам, общая картина происходящего на Украине складывается разная.
«Если в Мариуполе одна, то в Мелитополе, где не было ни единого выстрела, другая. Впечатления очень разные», — поделился он.
Ранее иностранные журналисты посетили Каховскую ГЭС в Херсонской области. Это важный стратегический объект, снабжающий электроэнергией юг Украины. Зарубежные репортеры убедились, что работа станции не прекращалась, несмотря на боевые действия на территории страны.
Отмечается, что взглянуть на работу станции приехали журналисты из Франции, Сербии, Германии и других стран. Представители СМИ также посетили Мариуполь и Донецк, чтобы оценить состояние городов, в которых велись бои.