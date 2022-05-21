Раскрыта масштабная ложь Запада о Крыме

Журналист Spiegel Томас Риппер заявил, что иностранные журналисты замалчивали тему блокады Крыма. Он утверждает, что на Западе не говорят о проблемах, которые возникли у полуострова в связи с действиями Украины. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

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«На Западе вообще не было темы блокады Крыма, об этом там никто не знает. Вот эти все проблемы, которая Украина создала для полуострова, на Западе умалчиваются», — рассказал он.

Риппер добавил, что за все прошедшие восемь лет проблемы Крыма никак не освещались в зарубежной прессе. По его словам, общая картина происходящего на Украине складывается разная.

«Если в Мариуполе одна, то в Мелитополе, где не было ни единого выстрела, другая. Впечатления очень разные», — поделился он.

Ранее иностранные журналисты посетили Каховскую ГЭС в Херсонской области. Это важный стратегический объект, снабжающий электроэнергией юг Украины. Зарубежные репортеры убедились, что работа станции не прекращалась, несмотря на боевые действия на территории страны.