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1 час назад

Байден снял Кирби с поста пресс-секретаря Пентагона

ТК «Звезда»иещё 3

Президент США Джо Байден назначил официального представителя Пентагона Джона Кирби координатором Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям. Об этом сообщили в Белом доме.

Байден снял Кирби с поста пресс-секретаря Пентагона
Фото: EPAEPA

В своей новой должности Кирби предстоит координировать межведомственные усилия по разъяснению политики США и выступать спикером по некоторым, связанным с данной сферой вопросам, сообщили в администрации Джо Байдена.

«Джон Кирби обладает уникальной квалификацией для этой должности, и я с нетерпением жду возможности задействовать его опыт и знания в Белом доме», - приводит РИА Новости слова президента США.

Ранее Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Бриджит Бринк на пост нового посла на Украине. Церемония приведения ее к присяге состоится в ближайшее время.

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