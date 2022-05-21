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5 минут назад

Раскрыты предсказания Ванги на 2022 год

Елена Прошина

Болгарская предсказательница Ванга предвидела голод, новые болезни и нехватку воды в 2022 году. Ее друг Сергей Косторной подробно рассказал о видениях пророчицы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Раскрыты предсказания Ванги на 2022 год
Фото: Личный архив племянницы ВангиЛичный архив племянницы Ванги

По информации издания, Ванга не предвидела в 2022 году третьей мировой войны. При этом природные катаклизмы, от которых пострадало человечество в 2021 году, на время отступят. Однако Косторной отметил, что в целом предсказания провидицы на 2022 год звучат мрачно.

По его словам, мир столкнется с новой болезнью, которую обнаружат где-то в Сибири. Вирус, спавший во льдах много лет, вырвется на свободу в связи с глобальным потеплением. Многие люди погибнут. Но Ванга заверила, что люди приноровятся к новым условиям и смогут жить дальше, рассказал Косторной.

Он также упомянул о серьезной нехватке питьевой воды, которая станет огромной проблемой для некоторых регионов. Индия при этом столкнется с голодом. Причиной подобных изменений станет аномальная жара, говорится в предсказании.

Издание напоминает, что много лет назад болгарская предсказательница Ванга говорила о будущем России. По ее словам, Россия станет «властелином мира».

Что предсказала наследница Ванги

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