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1 час назад

Зеленский предложил хитрый способ конфисковать активы РФ

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европе и США заключить многосторонний договор, предполагающий конфискацию активов Российской Федерации за границей и передачу их Украине и другим государствам в качестве компенсации. Такое заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его офиса, сообщает ТАСС.

Зеленский предложил хитрый способ конфисковать активы РФ
Фото: ReutersReuters

Зеленский подчеркнул, что подобная мера будет справедливой и поможет Украине восполнить потери от действий Вооруженных сил РФ.

«Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь», — сказал он.

Глава украинского государства пояснил, что этот договор позволит на законном основании арестовать или заморозить российские средства и имущество за рубежом, а затем направить в специальный фонд. Украина и государства-партнеры смогут компенсировать свои потери, и это «точно справедливо», заключил Зеленский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже выступал с подобной инициативой. Он предложил конфисковать имущество России в Европе и передать Украине. Он также выступил за прекращение поставок российских энергоресурсов на территорию Европы.

В мире,Матеуш Моравецкий,Владимир Зеленский,
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