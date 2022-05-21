Зеленский предложил хитрый способ конфисковать активы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европе и США заключить многосторонний договор, предполагающий конфискацию активов Российской Федерации за границей и передачу их Украине и другим государствам в качестве компенсации. Такое заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале его офиса, сообщает ТАСС.

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Зеленский подчеркнул, что подобная мера будет справедливой и поможет Украине восполнить потери от действий Вооруженных сил РФ.

«Мы предлагаем государствам-партнерам подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь», — сказал он.

Глава украинского государства пояснил, что этот договор позволит на законном основании арестовать или заморозить российские средства и имущество за рубежом, а затем направить в специальный фонд. Украина и государства-партнеры смогут компенсировать свои потери, и это «точно справедливо», заключил Зеленский.