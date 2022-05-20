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1 час назад

Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. В частности, лидеры стран обсудили вопрос вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Эрдоган заявил, что главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций Рабочей партии Курдистана и "Силы народной самообороны". Он заявил, что Турция хочет убедиться, что Стокгольм и Хельсинки будут отстаивать ценности НАТО и что законные интересы Анкары будут должным образом соблюдены. Президент Эрдоган сказал, что закономерная реакция турецкой общественности на просьбу Финляндии и Швеции о членстве в НАТО не должна быть проигнорирована», — отметили в канцелярии турецкого лидера.

Также там добавили, что во время переговоров Эрдоган и Джонсон обсудили региональные отношения, в том числе отношения Турции и Великобритании, и конфликт между Россией и Украиной.

В мире,Армия,Борис Джонсон,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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