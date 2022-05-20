Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО

«Президент Эрдоган заявил, что главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций Рабочей партии Курдистана и "Силы народной самообороны". Он заявил, что Турция хочет убедиться, что Стокгольм и Хельсинки будут отстаивать ценности НАТО и что законные интересы Анкары будут должным образом соблюдены. Президент Эрдоган сказал, что закономерная реакция турецкой общественности на просьбу Финляндии и Швеции о членстве в НАТО не должна быть проигнорирована», — отметили в канцелярии турецкого лидера.