Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонные переговоры. В частности, лидеры стран обсудили вопрос вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Эрдогана.
«Президент Эрдоган заявил, что главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций Рабочей партии Курдистана и "Силы народной самообороны". Он заявил, что Турция хочет убедиться, что Стокгольм и Хельсинки будут отстаивать ценности НАТО и что законные интересы Анкары будут должным образом соблюдены. Президент Эрдоган сказал, что закономерная реакция турецкой общественности на просьбу Финляндии и Швеции о членстве в НАТО не должна быть проигнорирована», — отметили в канцелярии турецкого лидера.
Также там добавили, что во время переговоров Эрдоган и Джонсон обсудили региональные отношения, в том числе отношения Турции и Великобритании, и конфликт между Россией и Украиной.