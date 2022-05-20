Зеленский анонсировал новую «Мрию»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении построить еще один самолет Ан-225 «Мрия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

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«В этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. К нам обращался "Укроборонпром", коллектив "Антонова". Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков», — приводятся в материале слова Зеленского, которые он сказал на встрече со студентами.

По его мнению, постройка «Мрии» в память о летчиках является «правильной госпозицией». Зеленский отметил, что до этого Киев уже намеревался достроить второй Ан-225. Тогда власти Украины обращались с предложением принять участие в проекте к Турции, но там «не нашли денег» на него.