Зеленский анонсировал новую «Мрию»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении построить еще один самолет Ан-225 «Мрия». Об этом сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
«В этом случае это вопрос не денег, это вопрос амбиций. К нам обращался "Укроборонпром", коллектив "Антонова". Это вопрос имиджа нашего государства и всех погибших отличных профессиональных летчиков», — приводятся в материале слова Зеленского, которые он сказал на встрече со студентами.
По его мнению, постройка «Мрии» в память о летчиках является «правильной госпозицией». Зеленский отметил, что до этого Киев уже намеревался достроить второй Ан-225. Тогда власти Украины обращались с предложением принять участие в проекте к Турции, но там «не нашли денег» на него.
«Мрия» была самым большим в мире транспортным самолетом на момент создания и единственным, собранным до полной готовности. Его разработали в ОКБ имени Антонова в 1988 году. Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн, длина — 84 метра, размах крыла — 88,4 метра, грузоподъемность — 250 тонн.