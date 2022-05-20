В центре Любляны прошла акция в поддержку России

Акция в поддержку России прошла в пятницу в центре Любляны . Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, в мероприятии приняли участие около 20 человек.

Граждане Словении, а также российские соотечественники, проживающие в Любляне, собрались около православной церкви Святых Кирилла и Мефодия и направились к зданию посольства России в Словении, держа в руках флаги Российской Федерации. По словам участников, они поддерживают Россию в ее борьбе с нацизмом на территории Украины и выступают против поставок вооружения Киеву.