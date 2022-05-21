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1 час назад

Мэр Мариуполя заявил, что в городе наступает мирная жизнь

ТАССиещё 5

Мирная жизнь наступает в Мариуполе после его полного освобождения от украинских силовиков. Об этом в субботу сообщил журналистам глава города Константин Иващенко.

Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На сегодняшний день ситуация спокойная. Уже минимум неделю не было "прилетов" по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре. Поэтому мы надеемся, что буквально в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь", - сказал Иващенко.

В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината "Азовсталь" и города от украинских боевиков. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 националистов "Азова" и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода с 21 апреля.

В мире,Константин Иващенко,Игорь Конашенков,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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