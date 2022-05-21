Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе

"На сегодняшний день ситуация спокойная. Уже минимум неделю не было "прилетов" по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре. Поэтому мы надеемся, что буквально в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь", - сказал Иващенко.