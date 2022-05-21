Мэр Мариуполя рассказал об обстановке в городе

Мирная жизнь наступает в Мариуполе после его полного освобождения от украинских силовиков. Об этом в субботу сообщил журналистам глава города Константин Иващенко.
"На сегодняшний день ситуация спокойная. Уже минимум неделю не было "прилетов" по гражданским объектам, по домам, по инфраструктуре. Поэтому мы надеемся, что буквально в ближайшие дни у нас полностью наступит мирная жизнь", - сказал Иващенко.
В пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината "Азовсталь" и города от украинских боевиков. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 националистов "Азова" и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода с 21 апреля.