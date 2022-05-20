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1 час назад

Власти Великобритании понизили уровень угрозы от коронавируса

ТАСС

Власти Великобритании понизили уровень угрозы, исходящей от коронавируса, с четвертого уровня до третьего (всего их пять). О таком решении объявили в пятницу главные санитарные врачи Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии.

Власти Великобритании понизили уровень угрозы от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В свете рекомендаций Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства мы, главные санитарные врачи [различных частей Соединенного Королевства] и главный врач Национальной службы здравоохранения Англии, согласились с тем, что уровень угрозы следует снизить с четвертого уровня до третьего", - говорится в совместном заявлении.

Британские главные санитарные врачи при этом предупреждают о возможности роста числа инфицированных за счет распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, в частности BA.4, BA.5 и BA2.12.1. "Однако маловероятно, что в ближайшем будущем это приведет к значительной нагрузке, вызванной COVID", - отмечается в заявлении.

Всего в Великобритании умерли 177,9 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. При этом, если брать все летальные исходы, когда коронавирус указан в свидетельстве о смерти, то это число превышает 194,5 тыс. Число выявленных случаев инфицирования превысило 22,2 млн.

Все ограничения, введенные в стране из-за пандемии, были окончательно отменены в апреле.

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