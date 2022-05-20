Охранников Байдена выслали из Сеула после драки из-за такси

Двое сотрудников охраны президента Соединенных Штатов Джо Байдена высланы из Сеула на родину после инцидента в столице Южной Кореи. Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы США Энтони Гуглиелми.

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP CNP AdMedia Globallookpress Jim LoScalzo - Pool via CNP CNP AdMedia Globallookpress

«Секретной службе известно об инциденте с участием двух сотрудников, произошедшем в нерабочее время и способном представлять собой потенциальное нарушение политики (правил поведения персонала ведомства. - Прим. ред.)», - сообщает источник.

По информации NBC News, один из сотрудников оказал физическое насилие в отношении местного жителя около отеля, где остановился глава Белого дома. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на местные СМИ уточнил: драка произошла из-за желания воспользоваться услугами такси.

Представитель секретной службы заверил, что охранники вернуться к месту несения службы, а затем отправятся в административный отпуск. Инцидент никак не повлиял на визит в страну лидера США.