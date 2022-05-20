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1 час назад

Байден забыл имя президента Южной Кореи

Москва24

Джо Байден при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее вновь оговорился. Он неправильно назвал фамилию нового южнокорейского лидера Юн Сок Еля, перепутав его с экс-президентом страны Мун Чжэ Ином, сообщает РИА Новости.

Байден забыл имя президента Южной Кореи
Фото:  AP/Kim Min-hee/Pool Photo AP/Kim Min-hee/Pool Photo

Самолет Байдена приземлился на авиабазе Осан в Пхентхэке. Затем американский лидер направился на завод Samsung по производству микросхем, где встретился с Юн Сок Елем. На протяжении всего выступления американский лидер несколько раз обращался к президенту Южной Кореи и называл его имя правильно. Однако, завершая свою речь, допустил ошибку.

"Большое вам всем спасибо. Вам, президент Мун…Юн, спасибо за все, что вы сделали", – сказал Байден в заключение своей речи.

Выборы президента в Южной Корее прошли в марте. Инаугурация Юн Сок Еля состоялась 10 мая.

В последнее время с президентом США все чаще происходят подобные ситуации. Так, Джо Байден не смог с первого раза выговорить название своей страны во время выступления в Буффало. Пользователи соцсетей диагностировали у него расстройство и порекомендовали принимать лекарства.

На днях Байден оговорился и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Инцидент произошел на саммите США – АСЕАН. Фрагмент выступления, который опубликовал телеканал Fox News, вызвал активный отклик зрителей в комментариях. Один из жителей США назвал произошедшее "позором на всю мировую арену". Другие американцы заявили, что Байден "действительно потерян".

В мире,Джозеф Байден,
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