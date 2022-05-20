Боррель отказал России в праве определять условия мира с Украиной

Условия, по которым между Россией и Украиной будет заключен мир, должен определять Киев, а не Москва. Так прокомментировал предложение Италии по мирному урегулированию кризиса глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе заседания в Совете иностранных дел Евросоюза по вопросам развития, сообщает РИА Новости.

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«Я считаю, что условия прекращения огня должны быть определены Украиной», — заявил глава.

Таким образом, он выступил за то, чтобы отказать российской стороне в праве определять условия для прекращения боевых действий.