В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
9 минут назад

Боррель отказал России в праве определять условия мира с Украиной

Lenta.ru

Условия, по которым между Россией и Украиной будет заключен мир, должен определять Киев, а не Москва. Так прокомментировал предложение Италии по мирному урегулированию кризиса глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе заседания в Совете иностранных дел Евросоюза по вопросам развития, сообщает РИА Новости.

Боррель отказал России в праве определять условия мира с Украиной
Фото: EPAEPA

«Я считаю, что условия прекращения огня должны быть определены Украиной», — заявил глава.

Таким образом, он выступил за то, чтобы отказать российской стороне в праве определять условия для прекращения боевых действий.

19 мая МИД Италии заявил о передаче плана мирного урегулирования на Украине в ООН. На первом этапе предлагается добиться прекращения огня, что откроет возможности для дальнейших мирных переговоров. Следующие этапы включают в себя проведение международных переговоров о нейтральном статусе Украины, включение Киева в состав ЕС, решение территориальных вопросов и заключение нового договора о безопасности в Европе.

Участники G7 обсудили конфискацию российских активов

В мире,Жозеп Боррель,ООН,ЕС,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители