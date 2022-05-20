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19 минут назад

Порошенко призвал перекрыть нефтепровод «Дружба»

Елена Прошина

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Европу перекрыть российский трубопровод «Дружба». Соответствующее заявление он сделал в своей статье для Politico.

Порошенко призвал перекрыть нефтепровод «Дружба»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам нужен первый шаг, и им может стать российский нефтепровод "Дружба", построенный в 1960-х годах. Его перекрытие стало бы мощным переломным фактором», — написал Порошенко.

В заключение он призвал европейские страны к решительным действиям в этом вопросе.

Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области и разветвляется на северный и южный участки, проходя через территории Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. По нему Россия обеспечивает экспорт нефти во всю Европу. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты» и получает деньги от РФ за транзит.

С начала Россией спецоперации на Украине западные страны ввели против РФ несколько пакетов санкций и готовят новые. В частности, в шестом пакете ЕС всерьез рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго. Однако ряд стран блокирует его принятие.

В мире,Петр Порошенко,ЕС,
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