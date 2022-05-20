Женщина не выносила мусор из квартиры на протяжении двух лет и превратила жилище в помойку. Об этом сообщает телеканал «360», в чьем распоряжении оказалось видео из захламленного помещения.

По данным источника, инцидент произошел в Китае. Квартирантка ни разу за два года не вынесла мусор из съемного жилья. Однако такое обращение с чужим имуществом практически сошло с рук недобросовестной арендаторше. Владелица жилища не стала подавать на нее в суд, а лишь взяла дополнительную плату за ремонт замусоренной квартиры.