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59 минут назад

В Раде предложили лишать гражданства выехавших в Россию украинцев

Lenta.ru

Граждан Украины, которые отказались от мобилизации, а также выехали в Россию или в другую страну и без уважительных причин не вернулись в течение 30 дней, захотели лишать гражданства. С таким предложением выступили депутаты Верховной Рады из президентской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая и Александр Федиенко. По данным «Українськi Новини», соответствующий законопроект №7381 был опубликован на сайте украинского парламента.

В Раде предложили лишать гражданства выехавших в Россию украинцев
Фото: ReutersReuters

В документе уточняется, что лишить гражданства в установленном порядке могут тех, кто уехал в страну, «совершающую военную агрессию против Украины», а также военнообязанных, покинувших территорию государства или письменно отказавшихся от призыва.

Кроме того, законопроект предлагает запретить получившим повестки менять место жительства без письменного уведомления.

Ранее в апреле депутат Львовского областного совета от партии «Самопомич» Роман Кизима предложил лишать гражданства жителей Украины, владеющих российскими паспортами.

В мире,Александр Федиенко,Верховная Рада,
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