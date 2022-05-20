В Раде предложили лишать гражданства выехавших в Россию украинцев

Граждан Украины, которые отказались от мобилизации, а также выехали в Россию или в другую страну и без уважительных причин не вернулись в течение 30 дней, захотели лишать гражданства. С таким предложением выступили депутаты Верховной Рады из президентской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая и Александр Федиенко. По данным «Українськi Новини», соответствующий законопроект №7381 был опубликован на сайте украинского парламента.
В документе уточняется, что лишить гражданства в установленном порядке могут тех, кто уехал в страну, «совершающую военную агрессию против Украины», а также военнообязанных, покинувших территорию государства или письменно отказавшихся от призыва.
Кроме того, законопроект предлагает запретить получившим повестки менять место жительства без письменного уведомления.
Ранее в апреле депутат Львовского областного совета от партии «Самопомич» Роман Кизима предложил лишать гражданства жителей Украины, владеющих российскими паспортами.