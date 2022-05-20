В Раде предложили лишать гражданства выехавших в Россию украинцев

Граждан Украины, которые отказались от мобилизации, а также выехали в Россию или в другую страну и без уважительных причин не вернулись в течение 30 дней, захотели лишать гражданства. С таким предложением выступили депутаты Верховной Рады из президентской фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу, Марьяна Безуглая и Александр Федиенко. По данным «Українськi Новини», соответствующий законопроект №7381 был опубликован на сайте украинского парламента.