Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Европа ищет замену «Газпрому»

Пытаясь свести к минимуму зависимость от российского газа, европейские страны обратили внимание на обладающую огромным потенциалом Африку. Однако разработка месторождений на этом континенте дорого обойдется ЕС, пишет китайское издание The Paper.

Эксперты отмечают, что трубопроводы и цепочки поставок СПГ из Северной Африки в Европу могут сделать африканский газ хорошей альтернативой «Газпрому» на европейском рынке. Однако разработка газа в Африке потребует десятилетий и будет стоить огромных денег, при этом инвесторов пугает политическая нестабильность в регионе, а экологи говорят об угрозе для уникальной природы.

США проигрывают гонку за гиперзвук

США отстают от России и Китая по части гиперзвукового вооружения, которое позволяет обходить радары и противоракетную оборону, корректируя курс и высоту. Пентагон запросил на гиперзвуковые исследования для своего бюджета на 2023 год 4,7 миллиарда долларов, пишет британское издание The Week.

В свою очередь правительство США все еще «раздумывает, хочет ли оно заниматься гиперзвуковым оружием или нет». Однако Пентагон говорит о разработке такого вооружения как о приоритетном направлении.

Россия избежала финансового кризиса

Укрепление рубля, замедление роста цен и улучшение показателей экономической активности свидетельствует о том, что, несмотря на западные санкции и заморозку значительной части резервов, России удалось избежать финансового кризиса, отмечает CNBC.

При этом эксперты обратили внимание на то, что экономический коллапс был предотвращен, долгосрочные перспективы «куда менее оптимистичны», так как санкционном давление на Россию продолжается, и многие российские предприятия уже начали сталкиваться с проблемами при импорте товаров в страну. Если запчасти и комплектующие закончатся, компаниям придется увольнять людей или отправлять их в неоплачиваемый отпуск, констатировали они.

«Нейтралитет Индии неизбежен»

Япония, США и Австралия на встрече в рамках QUAD в конце мая намерены попросить Индию изменить нейтральную политику в отношении России и присоединиться к санкциям. Однако Индия вряд ли пойдет на это, так как нуждается в хороших отношениях с Москвой, чтобы противостоять Китаю, прогнозирует японское издание Nihon Keizai.

Индийско-китайский конфликт длится со времен войны 1962 года и ситуация в приграничных районах все еще остается взрывоопасной. Разрыв с Москвой может стать ударом в военной сфере, а также привести к тому, что российская сторона станет помогать Китаю в разведывательной или дипломатической войне, чего Индия допустить не может, отмечается в статье.

«Джонсон стал премьер-министром Великобритании благодаря заговору»

Полученные порталом The Grayzone электронные письма и документы свидетельствуют о том, что представители британской элиты, выступавшие за «жесткий» выход Великобритании из ЕС, вступили в заговор с ЦРУ, чтобы привести к власти Бориса Джонсона в ходе операции «Сюрприз».