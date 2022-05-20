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28 минут назад

В Ереване протестующие окружили резиденцию президента Армении

Елена Прошина

Протестующие в Ереване окружили резиденцию президента Армении, чтобы выразить недовольство из-за встречи президента Литвы Гитанасом Науседа с премьером Николом Пашиняном. Об этом сообщает РИА Новости.

Протестующие окружили резиденцию президента Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оппозиционеры, которые уже почти месяц проводят акции протеста, встретили кортеж литовского президента с криками и свистом. Когда Науседа вышел из машины, участники шествия начали громко выражать свое недовольство, выкрикивая: «Позор!», «Никол – предатель». Президент Литвы на них никак не отреагировал.

Также протестующие окружили гостиницу «Мариотт» в центре Еревана, где пройдет форум по вопросам демократии, в котором примет участие Пашинян и посол США в Армении Линн Трейси.

«Мы пришли сюда, чтобы заявить, что человеку (послу США – прим.), который содействует установлению диктатуры в стране, называя это демократическим процессом, нечего делать в Армении. Мы пришли сказать, что у Никола Пашиняна нет власти в Армении», - сказал один организаторов акции.

Напомним, акции протеста в Армении проходят с 25 апреля. Оппозиционеры требуют отставки Пашиняна. По мнению участников акций, политика нынешних властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Ранее в Армению с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Он должен встретить с президентом страны Ваагном Хачатуряном, а также с премьером Николом Пашиняном.

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