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31 минуту назад

Озвучена позиция Британии по депортации украинских беженцев в Руанду

Елена Прошина

Глава МИД Великобритании Прити Пател заявила, что власти страны не будут депортировать украинских беженцев в Руанду, как того предполагает новая иммиграционная политика. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Euronews.

Озвучена позиция Британии по депортации украинских беженцев в Руанду
Фото: ReutersReuters

При этом она уточнила, что это касается только беженцев, прибывших в страну на законных основаниях.

«Те, кто прибывает в Великобританию незаконными и опасными маршрутами, могут быть переселены в Руанду. И уже там их заявления о предоставлении убежища будут рассмотрены», — заявила глава МВД.

Ранее с аналогичным заявлением выступил британский премьер Борис Джонсон.

Напомним, 13 апреля Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение, согласно которому нелегальные мигранты будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.

На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что из-за резкого наплыва украинских беженцев, Великобритания может планировать их депортацию в эту восточноафриканскую страну.

В мире,Борис Джонсон,Мария Захарова,МИД России,
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