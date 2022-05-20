Озвучена позиция Британии по депортации украинских беженцев в Руанду

Глава МИД Великобритании Прити Пател заявила, что власти страны не будут депортировать украинских беженцев в Руанду, как того предполагает новая иммиграционная политика. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Euronews.
При этом она уточнила, что это касается только беженцев, прибывших в страну на законных основаниях.
«Те, кто прибывает в Великобританию незаконными и опасными маршрутами, могут быть переселены в Руанду. И уже там их заявления о предоставлении убежища будут рассмотрены», — заявила глава МВД.
Ранее с аналогичным заявлением выступил британский премьер Борис Джонсон.
Напомним, 13 апреля Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение, согласно которому нелегальные мигранты будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации.
На это отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что из-за резкого наплыва украинских беженцев, Великобритания может планировать их депортацию в эту восточноафриканскую страну.