Маск ответил на обвинения в домогательствах

Стюардесса обвинила Илона Маска в домогательствах. Как сообщает PeopleTalk, в 2018 году на борту частного самолета миллиардер попросил сделать ему эротический массаж, пообещав за это купить ей лошадь.

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Инцидент произошел во время полета в Лондон. Миллиардер якобы попросил стюардессу зайти к нему, частично оголился, потер ей ногу и склонял ее «к чему-то большему». Девушка любила кататься на лошадях, а потому в качестве бонуса Маск предложил ей купить коня.

Стюардесса от предложения отказалась, а позднее SpaceX выплатила бортпроводнице $250 тыс., чтобы замять иск о сексуальных домогательствах. Сам Маск назвал обвинения ложью, заявив, что будь он склонен к домогательствам, то таких ситуаций и обвинений за его 30-летнюю карьеру было бы значительно больше.