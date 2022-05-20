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41 минуту назад

Маска обвинили в домогательствах

Елена Прошина

Стюардесса обвинила Илона Маска в домогательствах. Как сообщает PeopleTalk, в 2018 году на борту частного самолета миллиардер попросил сделать ему эротический массаж, пообещав за это купить ей лошадь.

Маск ответил на обвинения в домогательствах
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел во время полета в Лондон. Миллиардер якобы попросил стюардессу зайти к нему, частично оголился, потер ей ногу и склонял ее «к чему-то большему». Девушка любила кататься на лошадях, а потому в качестве бонуса Маск предложил ей купить коня.

Стюардесса от предложения отказалась, а позднее SpaceX выплатила бортпроводнице $250 тыс., чтобы замять иск о сексуальных домогательствах. Сам Маск назвал обвинения ложью, заявив, что будь он склонен к домогательствам, то таких ситуаций и обвинений за его 30-летнюю карьеру было бы значительно больше.

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Кроме того, днем ранее предприниматель заявил, что в прессе могут появится политические материалы против него.

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