В ДНР сообщили о взрывах на «Азовстали»

«Последние группы противника перед тем, как выйти, уничтожают нечто для них ценное с использованием взрывчатки. Мы слышим звуки взрывов и наблюдаем вспышки и дым — не хотят, чтобы "это" попало к нам в руки», — заявил представитель ДНР.