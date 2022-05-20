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37 минут назад

В ДНР сообщили о взрывах на «Азовстали»

Lenta.ruиещё 1

Основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе слышны взрывы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В ДНР сообщили о взрывах на «Азовстали»
Фото:  Александр Ермоченко / Reuters Александр Ермоченко / Reuters

«Последние группы противника перед тем, как выйти, уничтожают нечто для них ценное с использованием взрывчатки. Мы слышим звуки взрывов и наблюдаем вспышки и дым — не хотят, чтобы "это" попало к нам в руки», — заявил представитель ДНР.

Ранее Ходаковский заявил, что на комбинате «Азовсталь» вероятны «сюрпризы» со стороны украинских силовиков. «Оставить закладки на будущее — это классика жанра любой войны», — заявил он.

Основатель «Востока» также заявлял, что освобождение «Азовстали» является уникальной задачей в военной истории последнего времени. Главной особенностью, отметил он, можно назвать устройство его подземных коммуникаций.

В мире,Александр Ходаковский,
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