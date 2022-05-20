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15 минут назад

Раскрыты подробности распространения оспы обезьян в Европе

Елена Прошина

Вирус оспы обезьян появился в Европе еще в апреле. Это подтверждают данные двух больниц Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Pais.

По словам представителей сферы здравоохранения Мадрида, вирус оспы обезьян начал циркулировать в городе во второй половине апреля, хотя большая часть известных случаев заражения произошли 7 и 8 мая.

В настоящее время по официальным данным, в Испании ПЦР-тесты подтвердили 7 случаев заражения оспой. Также зафиксированы еще 29 возможных случаев.

«Инфекции начали появляться на прошлой неделе и значительно увеличились в последние дни, хотя у нас есть данные о пациенте, у которого начали проявляться симптомы в конце апреля», - рассказала генеральный директор управления общественного здравоохранения автономного сообщества Мадрид Елена Андрадас.

Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян. Заболевание уже выявлено в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.

Случаи заражения обезьяньей оспой выявили в двух новых странах

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается от животных к человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако есть и летальные случаи, их число колеблется в пределах 10%.

Среди симптомов выделяется общая интоксикация организма, лихорадка, сыпь, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов. Инкубационный период составляет от 5 до 21 дня.

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