Раскрыты подробности распространения оспы обезьян в Европе

Вирус оспы обезьян появился в Европе еще в апреле. Это подтверждают данные двух больниц Мадрида. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Pais.

По словам представителей сферы здравоохранения Мадрида, вирус оспы обезьян начал циркулировать в городе во второй половине апреля, хотя большая часть известных случаев заражения произошли 7 и 8 мая.

В настоящее время по официальным данным, в Испании ПЦР-тесты подтвердили 7 случаев заражения оспой. Также зафиксированы еще 29 возможных случаев.

«Инфекции начали появляться на прошлой неделе и значительно увеличились в последние дни, хотя у нас есть данные о пациенте, у которого начали проявляться симптомы в конце апреля», - рассказала генеральный директор управления общественного здравоохранения автономного сообщества Мадрид Елена Андрадас.

Ранее министерство здравоохранения Испании и местные власти ввели режим санитарной тревоги из-за выявления первых случаев заражения оспой обезьян. Заболевание уже выявлено в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается от животных к человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель. Однако есть и летальные случаи, их число колеблется в пределах 10%.