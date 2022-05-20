Побывавший на Украине француз упрекнул Макрона за помощь «Азову»

Бывший французский военный, волонтер Адриен Боке обратился к правительству Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном из-за поставок оружия военным батальона «Азов». Как сообщает РИА Новости, поставляемое ВСУ западное вооружение дает возможность неонацистам легитимизировать свое положение в официальных украинских структурах.
«Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» — задался вопросом француз, который недавно посещал Украину с гуманитарной миссией.
Также Боке отметил, что Макрон ни разу не посещал Киев. По мнению экс-военного, французский президент «начинает понимать», что поставляемое оружие и боеприпасы попадают «в руки неонацистов».
Напомним, что ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан спрогнозировал длительность конфликта на Украине. По его мнению, конфликт будет долгим и сложным, поскольку Киев не собирается уступать Донбасс.