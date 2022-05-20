Побывавший на Украине француз упрекнул Макрона за помощь «Азову»

«Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» — задался вопросом француз, который недавно посещал Украину с гуманитарной миссией.