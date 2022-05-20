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5 минут назад

Блинкен назвал причину отсутствия России в НАТО

Алиса Селезнёва

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что российская сторона сама ранее не захотела вступить в НАТО и заверил, что у альянса нет агрессивных намерений в отношении России. Заявления главы внешнеполитического ведомства США, сделанные в эфире телеканала CBS, опубликовала пресс-служба Госдепартамента.

Блинкен назвал причину отсутствия России в НАТО
Фото: ReutersReuters

«НАТО — это оборонительный альянс. Страны объединяются, чтобы убедиться, что в случае нападения на одну из них, все остальные выступят в защиту. Вот о чем речь. У альянса нет агрессивных намерений против России. Он никогда не нападал на Россию и не собирается нападать», - пояснил госсекретарь.

В ответ ведущий в шутливой форме предложил «пригласить Россию в НАТО», чтобы у нее не было причин беспокоиться из-за действий альянса.

«Еще в 1990-х об этом говорили. Русские решили, что это не то, чем они хотели бы заниматься», - заявил Блинкен.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах было упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы). Однако США и НАТО отказали России в этих требованиях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что у России нет права на собственную сферу влияния, включающую приграничные государства.

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