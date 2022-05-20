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20 минут назад

США придется занимать деньги на помощь Украине

Алиса Селезнёва

Денег для оказания рекордной помощи Украине у США нет, их придется занимать у Китая. Такое предположение в беседе с порталом Breitbart высказал сенатор-руспубликанец от штата Кентукки Рэнд Пол.

"Мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В конце апреля президент США, демократ Джо Байден, попросил Конгресс выделить Украине $33 млрд помощи. Сам парламент увеличил эту сумму почти до $40 млрд. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Сенатор Рэнд Пол заблокировал дебаты и голосование в Сенате, заявив, что эти расходы требуют более тщательного изучения. Однако пакет все же был принят.

По мнению сенатора-республиканца, американский бюджет не располагает средствами, необходимыми для выполнения таких обязательств перед Киевом.

«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину», - заметил Пол.

По его мнению, нельзя согласиться с тем, что нужно делать заимствования на оказание военной помощи другой стране.

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«Большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование», - пояснил Рэнд Пол.

Ранее конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что власти США не должны давать Украине «ни цента», отметив, что у президента страны Владимира Зеленского подозрительно высокие доходы.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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