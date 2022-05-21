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1 час назад

В Северной Корее выявили почти 2,5 миллиона человек с «неизвестной лихорадкой»

Lenta.ruиещё 15

Общее количество пациентов с симптомами «неизвестной лихорадки» в Северной Корее увеличилось почти до 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление местных властей.

Почти 2,5 миллиона человек заболели «неизвестной лихорадкой» в КНДР
Фото: ReutersReuters

По данным агентства, за последние сутки в КНДР коронавирусом (его власти страны называют «лихорадкой») заразились около 220 тысяч человек. За тот же срок от инфекции умерли еще шесть человек. Всего с начала распространения «лихорадки» в стране 66 пациентов умерли.

За сутки от инфекции вылечились более 281 тысячи человек, 692,5 тысячи остаются в больницах и проходят лечение, пишет агентство. Из всех заболевших 1,76 миллиона уже выздоровели.

15 мая в КНДР выявили более 392 тысяч новых случаев заражения «неизвестной лихорадкой». Восемь «пациентов с повышенной температурой» скончались, утверждает агентство, добавив, что всего число погибших составляет 50 человек. У одного из скончавшихся был выявлен омикрон-штамм.

По указанию лидера КНДР Ким Чен Ына Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда».

В мире,Чен Ким,
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