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1 час назад

В США предложили исключить Турцию из НАТО

Lenta.ruиещё 18

Президент аналитического центра Ближневосточного форума в США, историк-востоковед Даниэль Пайпс предложил исключить Турцию из НАТО из-за политики, которой она придерживается. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVP World.

В США предложили исключить Турцию из НАТО
Фото: ТАССТАСС

Исключить из-за политики

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Эксперт назвал политику Анкары «шантажом». По его мнению, страна стремится договориться о привилегиях для себя в обмен на поддержку вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Также Пайпс критически высказался о позиции Турции во внешней политике, которой она придерживается в последние 20 лет, и призвал исключить ее из альянса.

Пайпс отметил, что из-за политики Анкары и ее мнения о расширении НАТО, Турция практически не является частью альянса.«Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идет к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога», — заключил он.

Турция о расширении НАТО

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна выступает против членства Финляндии и Швеции в НАТО, и призвал не обижаться на него. По словам главы государства, Анкара не готова видеть в альянсе те страны, которые ввели против нее ограничения.

Эрдоган имел в виду, что власти Финляндии и Швеции якобы предоставляют убежище членам группировок, признанных Анкарой террористическими.

Требования в обмен на расширение

При этом Турция выдвинула ряд условий для одобрения заявок Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. По данным Bloomberg, страна потребовала возобновить ее членство в программе поставок новейших истребителей F-35. Кроме того, Анкара призвала снять с нее санкции США, введенные за покупку российских систем ПВО С-400.

19 мая сообщалось, что Турция подготовила «скандинавское досье» с условиями членства Финляндии и Швеции в НАТО. Документ включает в себя пять основных требований, в рамках которых Анкара требует у двух стран закрыть все организации, которые считает террористическими.

Кроме того, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал «устранить опасения» из-за возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он также призвал партнеров учитывать озабоченность Анкары по этому вопросу.

В свою очередь пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик предложил НАТО сменить основную задачу. По его мнению, главной целью Североатлантического альянса следует сделать борьбу с терроризмом.

Реакция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс оперативно примет решение о будущем членства Швеции и Финляндии.

При этом он призвал учесть опасения Турции по этому вопросу и увидел в Анкаре «ценного союзника». «Мы должны сохранять единство в этот исторический момент», — заключил он.

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