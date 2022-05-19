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1 час назад

В США назвали условие для прекращения существования Украины

Lenta.ruиещё 1

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие для прекращения существования Украины на фоне спецоперации России на ее территории. Своим мнением он поделился в ходе выступления на заседании СБ ООН, пишет РИА Новости.

В США назвали условие для прекращения существования Украины
Фото: ReutersReuters

По словам американского министра, Украины больше не будет, если Киев прекратит воевать.

«Если Россия прекратит воевать завтра, война закончится. Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет», — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен призвал страны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины. Он отметил, что антироссийские санкции не являются причиной проблем на мировом продовольственном рынке. Помимо этого, министр добавил, что вскоре Конгресс США должен выделить масштабное финансирование, направленное на удовлетворение глобальных гуманитарных нужд.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Путин,Совбез ООН,Конгресс США,
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