В США назвали условие для прекращения существования Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие для прекращения существования Украины на фоне спецоперации России на ее территории. Своим мнением он поделился в ходе выступления на заседании СБ ООН, пишет РИА Новости.

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По словам американского министра, Украины больше не будет, если Киев прекратит воевать.

«Если Россия прекратит воевать завтра, война закончится. Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет», — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен призвал страны добиваться от России создания коридоров для экспорта продовольствия с Украины. Он отметил, что антироссийские санкции не являются причиной проблем на мировом продовольственном рынке. Помимо этого, министр добавил, что вскоре Конгресс США должен выделить масштабное финансирование, направленное на удовлетворение глобальных гуманитарных нужд.