Финляндия готова обсуждать с Турцией беспокоящие ее вопросы

Хельсинки готов обсуждать с Анкарой беспокоящие ее вопросы в контексте вступления Финляндии в НАТО в качестве нового члена альянса. Об этом в четверг заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.