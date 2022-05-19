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8 минут назад

Ниинистё заявил, что Финляндия открыта для обсуждения с Турцией беспокоящих ее вопросов

ТАСС

Хельсинки готов обсуждать с Анкарой беспокоящие ее вопросы в контексте вступления Финляндии в НАТО в качестве нового члена альянса. Об этом в четверг заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции в Белом доме с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Финляндия готова обсуждать с Турцией беспокоящие ее вопросы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы открыты для обсуждения всех вопросов [беспокоящих Анкару]. Турция может открыто и конструктивно относиться к нашему членству. Эти обсуждения уже ведутся и будут продолжаться в ближайшие дни", - сказал Ниинистё.

В мире,Магдалена Андерссон,Джозеф Байден,НАТО,
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