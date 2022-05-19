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34 минуты назад

Байден встретился с лидерами Финляндии и Швеции в Белом доме

ТК «Звезда»

Сегодня президент США Джо Байден принял в Белом доме финского коллегу Саули Ниинисте и премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон. Это показали американские телеканалы.

Байден встретился с лидерами Финляндии и Швеции в Белом доме
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Трехсторонняя встреча обусловлена желанием обеих европейских стран вступить в НАТО. К диалогу подключится и вице-президент США Камала Харрис. Она и выступит с краткими заявлениями перед прессой. Позже лидер Соединенных Штатов отправится с визитом в Южную Корею и Японию.

Ранее Байден заявил, что поддерживает заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. По словам американского лидера, страны приняли важное решение добиваться членства в альянсе «после тщательных и всеохватных демократических процессов в каждой стране».

Кроме того, премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что Североатлантический альянс не заинтересован в размещении военных баз или ядерного оружия в стране.

В мире,Магдалена Андерссон,Джозеф Байден,НАТО,
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