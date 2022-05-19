Премьер Италии выступил с заявлением по конфликту на Украине

Премьер-министр Италии Марио Драги выступил за введение режима прекращения огня на Украине , передает Reuters. По словам политика, этого необходимо добиться как можно скорее.

«Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее <…> Италия продолжит поддерживать правительство Украины в его усилиях по отражению российского вторжения. Мы будем делать это в тесной координации с нашими европейскими партнерами», — отметил Драги.

При этом итальянский премьер также пообещал продолжить поддержку санкционного давления на Россию и не исключил дальнейшие поставки оружия Киеву. Как подчеркнул Драги, Италия делает все возможное для урегулирования ситуации путем диалога, но считает необходимым продолжать давить на российскую стороны, чтобы «посадить Москву за стол переговоров».