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39 минут назад

Си Цзиньпин обратился с призывом к странам БРИКС

Алиса Селезнёва

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о наступлении эпохи турбулентности и призвал страны БРИКС содействовать стабильности международных отношений. Об этом со ссылкой на МИД Китая пишет ТАСС.

Си Цзиньпин обратился с призывом к странам БРИКС
Фото: ReutersReuters

С таким заявлением Си Цзиньпин обратился к участникам встречи глав МИД БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

«Необходимо ввести стабильность и позитивную энергию в переживающие эпоху турбулентности и радикальных перемен международные отношения», - подчеркнул он.

Глава КНР констатировал также, что в текущей мировой обстановке усиливаются «факторы неопределенности и отсутствия безопасности».

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

При этом в МИД Китая назвали США инициатором и крупнейшей движущей силой украинского кризиса. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон обдумать свою ответственность в развитии ситуации на Украине и сотрудничать с мировым сообществом для скорейшего урегулирования конфликта.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,БРИКС,НАТО,ЕС,
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