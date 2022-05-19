Си Цзиньпин обратился с призывом к странам БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о наступлении эпохи турбулентности и призвал страны БРИКС содействовать стабильности международных отношений. Об этом со ссылкой на МИД Китая пишет ТАСС.

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С таким заявлением Си Цзиньпин обратился к участникам встречи глав МИД БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.

«Необходимо ввести стабильность и позитивную энергию в переживающие эпоху турбулентности и радикальных перемен международные отношения», - подчеркнул он.

Глава КНР констатировал также, что в текущей мировой обстановке усиливаются «факторы неопределенности и отсутствия безопасности».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.