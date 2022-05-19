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35 минут назад

На Украине зарегистрировали сотни дел о госизмене

Lenta.ru

С 24 февраля на Украине были зарегистрированы 420 уголовных дел, связанных с госизменой и коллаборационизмом. Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) республики Татьяна Сапян, передает РИА Новости

На Украине зарегистрировали сотни дел о госизмене
Фото: ReutersReuters

Она отметила, что в рамках зарегистрированных уголовных дел физически были вручены около 70 подозрений. Сапян добавила, что некоторые дела уже направлены в суд.

В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за государственную измену и мародерство в условиях военного времени. Согласно документу, теперь за мародерство виновным будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за госизмену — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В мире,Владимир Зеленский,
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