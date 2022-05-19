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1 час назад

Британцы стали ходить в McDonald's чтобы погреться и умыться

Елена Прошина

Рост цен на электроэнергию вынудил британские семьи ходить в McDonald's, чтобы посидеть в тепле и умыться. Об этом сообщает РИА Новости.

Британцы стали ходить в McDonald's чтобы погреться и умыться
Фото: ReutersReuters

Как пишет The Guardian, британцы покупают своим детям еду за несколько фунтов и держат их в тепле внутри.

«Затем они умываются, чистят зубы в туалете и часами смотрят телевизор через бесплатный Wi-Fi», — рассказал председатель попечительского фонда Bank Foundation Мэтью Коул.

Также, по его словам, детей водят в развлекательные центры, чтобы помыть их. Коул подчеркнул, что жизнь британцев ухудшается из-за инфляции. К примеру, его команда пыталась убедить людей не сжигать мебель или деревянные поддоны, чтобы согреться, опасаясь, что так они подожгут свои дома.

Ранее экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон заявил, что мир ждет неизбежный каннибализм и «будущее Голодных игр». Он уверен, что люди будут вынуждены поедать друг друга, так как планету ждет масштабный продовольственный кризис из-за нарушения цепочек поставок, дефицита пшеницы и подсолнечного масла, из-за чего целый ряд продуктов сильно вырос в цене.

В мире,Джереми Кларксон,
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