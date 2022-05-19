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1 час назад

Эрдоган: у Турции есть полномочия не допустить Швецию и Финляндию в НАТО

Вероника Полынина

Турция имеет полномочия, чтобы заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган: у Турции есть полномочия не допустить Швецию и Финляндию в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые являются очагом терроризма», - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Анкаре, его слова приводит ТАСС.

Эрдоган сообщил, что Турция проинформировала членов НАТО о том, что скажет «нет» вхождению Швеции и Финляндии в альянс.

«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно», - добавил Эрдоган.

По словам президента Турции, Анкара не может допустить, чтобы в НАТО были террористические организации.

18 мая представители Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО.

Для вступления в альянс странам необходима единогласная поддержка всех стран-членов, однако Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.

Турецкий лидер считает, что власти Швеции и Финляндии «вводили против его страны санкции», кроме того, они не имеют «четкой позиции по отношению к терроризму», «террористы есть в шведском парламенте». К террористам Эрдоган приравнивает курдов, которых Швеция и Финляндия поддерживают на государственном уровне.

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