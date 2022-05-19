Эрдоган: у Турции есть полномочия не допустить Швецию и Финляндию в НАТО

Турция имеет полномочия, чтобы заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«У Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые являются очагом терроризма», - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Анкаре, его слова приводит ТАСС.
Эрдоган сообщил, что Турция проинформировала членов НАТО о том, что скажет «нет» вхождению Швеции и Финляндии в альянс.
«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно», - добавил Эрдоган.
По словам президента Турции, Анкара не может допустить, чтобы в НАТО были террористические организации.
18 мая представители Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО.
Для вступления в альянс странам необходима единогласная поддержка всех стран-членов, однако Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.
Турецкий лидер считает, что власти Швеции и Финляндии «вводили против его страны санкции», кроме того, они не имеют «четкой позиции по отношению к терроризму», «террористы есть в шведском парламенте». К террористам Эрдоган приравнивает курдов, которых Швеция и Финляндия поддерживают на государственном уровне.