Эрдоган: у Турции есть полномочия не допустить Швецию и Финляндию в НАТО

Турция имеет полномочия, чтобы заблокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«У Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые являются очагом терроризма», - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Анкаре, его слова приводит ТАСС.

Эрдоган сообщил, что Турция проинформировала членов НАТО о том, что скажет «нет» вхождению Швеции и Финляндии в альянс.

«Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Поэтому будем продолжать нашу политику в этом отношении решительно», - добавил Эрдоган.

По словам президента Турции, Анкара не может допустить, чтобы в НАТО были террористические организации.

18 мая представители Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Церемония транслировалась на сайте НАТО.

Для вступления в альянс странам необходима единогласная поддержка всех стран-членов, однако Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Швеции и Финляндии «не утруждать себя» попытками убедить Анкару одобрить их заявки.