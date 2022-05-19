Лукашенко пообещал России и Белоруссии "свои мерседесы"

«Мы очень серьезно разговаривали с президентом России [Владимиром Путиным] совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств <…> Придет время — будут у нас и свои мерседесы. На это времени много не надо», — отметил Лукашенко.