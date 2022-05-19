Лукашенко пообещал России и Белоруссии "свои мерседесы"

Белоруссия и Россия намерены усилить работу по импортозамещению, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает «БелТА». По мнению политика, это важный вопрос для обоих государств на фоне санкционного давления со стороны Запада.
«Мы очень серьезно разговаривали с президентом России [Владимиром Путиным] совсем недавно. Днями мы встретимся снова по этим направлениям, будем их обсуждать. Мы уже посмотрели, какие нам программы надо реализовать, мы посчитали, сколько на это уйдет денежных средств <…> Придет время — будут у нас и свои мерседесы. На это времени много не надо», — отметил Лукашенко.
С точки зрения президента Белоруссии, промышленность двух стран имеет потенциал для производства практически любой продукции, но для этого понадобится определенное время. При этом Лукашенко указал, что в России уже собираются выпускать новые автомобили «Москвич».
«А что плохого? Это уже не те «Москвичи» советские, естественно. Но, может быть, еще и не мерседесы <…> Пока проедемся на своих автомобилях, которые у нас были», — подчеркнул белорусский лидер.