Моравецкий вновь призвал к ликвидации «русского мира»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вновь призвал победить и ликвидировать идеологию «русского мира», передает РИА «Новости».
«Идеология «русского мира» должна быть побеждена и ликвидирована», - заявил Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в Варшаве.
Ранее Моравецкий призывал уничтожить идеологию «русского мира» в статье для The Telegraph.
По мнению польского премьера, идеология «русского мира» стала эквивалентом коммунизма в XX веке и «раковой опухолью», которая представляет угрозу для Европы и России. По его словам, российские власти используют эту идеологию для обоснования своих выдуманных прав и привилегий. Моравецкий выразил уверенность, что «Россия не остановится на Киеве» и «отправится в долгий поход на Запад».
В начале февраля президент России Владимир Путин называл развитие и укрепление «русского мира» основной задачей Москвы. Позже он сравнивал отмену всего русского на Западе с политикой нацистской Германии.