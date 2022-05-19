Моравецкий вновь призвал к ликвидации «русского мира»

По мнению польского премьера, идеология «русского мира» стала эквивалентом коммунизма в XX веке и «раковой опухолью», которая представляет угрозу для Европы и России. По его словам, российские власти используют эту идеологию для обоснования своих выдуманных прав и привилегий. Моравецкий выразил уверенность, что «Россия не остановится на Киеве» и «отправится в долгий поход на Запад».