Швейцария вновь откроет посольство в Киеве

Швейцария откроет в ближайшие дни посольство в Киеве, закрытое в феврале. Об этом сообщил в четверг швейцарский МИД.

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Дипломатическое ведомство отметило, что с учетом нынешней ситуации в столице Украины, "Швейцария сможет в ближайшие дни вновь открыть свое представительство на месте [в Киеве], которое было временно закрыто в конце февраля". В МИД подчеркнули, что "на первых порах" посол Клод Вильд прибудет в Киев с четырьмя сотрудниками посольства.

Решение о возможности функционирования посольства в столице Украины было принято после изучения в швейцарском МИД и Минобороны условий безопасности, говорится в сообщении.

Швейцарское посольство в Киеве оставалось закрытым с 28 февраля "по причинам, связанным с безопасностью". Однако его работа "никогда не прерывалась", поскольку функции, которые оно выполняло, были переданы непосредственно в МИД в Берне, а также швейцарским дипломатическим представительствам в Кишиневе и Бухаресте.