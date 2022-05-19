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58 минут назад

Французы обвинили НАТО в провокации конфликта на Украине

Вероника Полынина

Французы обвиняют НАТО в провоцировании конфликта на Украине, пишет британская газета The Times. Пересказ статьи приводит РИА «Новости».

Французы обвинили НАТО в провокации конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

«Именно Североатлантический альянс под руководством США, а также те унижения, которые Москва испытывает по отношению к себе с 1990-х годов, спровоцировали Владимира Путина», - приводит издание мнение бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, который ранее возложил ответственность за начало военных действий на Украине на «зарвавшихся и высокомерных» западных союзников.

The Times также упоминает постоянного секретаря Французской академии Элен Каррер д’Анкосс, которая говорила, что нынешняя ситуация на Украине сложилась из-за того, что Запад унижал Россию после распада СССР и не помогал ей справиться с серьезными проблемами после 1991 года.

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Профессор Сорбонны и специалист по истории США Андре Каспи, в свою очередь, считает, что для США конфликт на Украине стал «великолепным бизнесом», Вашингтон обогащается за счет Евросоюза и зарабатывает на поставках вооружения Украине.

Автор статьи отмечает, что позиция французов отличается от мнения их союзников, при этом в Париже сформировалась точка зрения, что для завершения конфликта необходимо предложить России достойный выход из ситуации.

В мире,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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