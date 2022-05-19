Шольц назвал условие для обсуждения Путиным мира на Украине

Президент России Владимир Путин будет готов обсуждать условия мира на Украине, когда поймет, что не может сломить ее оборону. Такое условие назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

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По словам главы Германии, ни украинцы, ни страны Европейского союза (ЕС) не примут «диктаторский мир».

«Только когда Путин поймет это, только когда он поймет, что он не может сломить оборону Украины, он будет готов к серьезным переговорам о мире», — отметил политик.

По мнению Шольца, российский лидер недооценил решимость Украины и единство Запада.