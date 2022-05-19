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1 час назад

Шольц назвал условие для обсуждения Путиным мира на Украине

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин будет готов обсуждать условия мира на Украине, когда поймет, что не может сломить ее оборону. Такое условие назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Reuters.

Шольц назвал условие для обсуждения Путиным мира на Украине
Фото: ReutersReuters

По словам главы Германии, ни украинцы, ни страны Европейского союза (ЕС) не примут «диктаторский мир».

«Только когда Путин поймет это, только когда он поймет, что он не может сломить оборону Украины, он будет готов к серьезным переговорам о мире», — отметил политик.

По мнению Шольца, российский лидер недооценил решимость Украины и единство Запада.

Ранее немецкий канцлер заявил, что Берлин не будет делать шагов, которые могут вовлечь НАТО в текущий конфликт на Украине. «Мы не будем делать того, что сделало бы НАТО стороной войны», — уточнил он.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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