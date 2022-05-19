Сестра Эмбер Херд: Депп "неоднократно" бил по лицу экс-жену

Джонни Депп «неоднократно» бил Эмбер Херд по лицу во время ссор в пентхаусе пары в марте 2015 года, как утверждает сестра актрисы Уитни Энрикес. Ее слова цитирует Variety.

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«Джонни схватил Эмбер за волосы одной рукой, а другой неоднократно бил ее по лицу, пока я находилась у них дома», — рассказала она. Энрикес добавила, что стала свидетельницей драки, в ходе которой Депп с бывшей женой также выкрикивали друг другу непристойности.

По словам сестры Херд, звезда «Пиратов Карибского моря» ударил ее один раз в спину после того, как она заступилась за актрису.

Энрикес отметила, что наблюдала общее ухудшение здоровья и благополучия Херд за четыре года ее отношений с Деппом. Она сказала, что артист мог быть веселым, когда был трезв, но становился агрессивным, когда употреблял наркотики или алкоголь.