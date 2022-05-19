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40 минут назад

Сестра Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп "неоднократно" бил по лицу экс-жену

Газета.Ru

Джонни Депп «неоднократно» бил Эмбер Херд по лицу во время ссор в пентхаусе пары в марте 2015 года, как утверждает сестра актрисы Уитни Энрикес. Ее слова цитирует Variety.

Сестра Эмбер Херд: Депп "неоднократно" бил по лицу экс-жену
Фото: ReutersReuters

«Джонни схватил Эмбер за волосы одной рукой, а другой неоднократно бил ее по лицу, пока я находилась у них дома», — рассказала она. Энрикес добавила, что стала свидетельницей драки, в ходе которой Депп с бывшей женой также выкрикивали друг другу непристойности.

По словам сестры Херд, звезда «Пиратов Карибского моря» ударил ее один раз в спину после того, как она заступилась за актрису.

Энрикес отметила, что наблюдала общее ухудшение здоровья и благополучия Херд за четыре года ее отношений с Деппом. Она сказала, что артист мог быть веселым, когда был трезв, но становился агрессивным, когда употреблял наркотики или алкоголь.

Ранее Эмбер Херд подтвердила, что встречалась с Джеймсом Франко перед разводом с Джонни Деппом. По словам актрисы, она поддерживала дружеские отношения с Франко после того, как познакомилась с ним на съемках.

В мире,Джонни Депп,Джеймс Франко,
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