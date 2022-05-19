Белый дом не увидел признаков оказания Китаем помощи России на Украине

США не видят признаков того, что Китай оказывает России материальную помощь в проведении военной операции на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляция ее брифинга велась на YouTube-канале Yahoo Finance.
«Мы не видели свидетельств того, чтобы какая-либо материальная поддержка [со стороны КНР] была передана России. Это по-прежнему так. Мне нечего добавить к этому», — ответила представитель Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.
Китай занял нейтральную позицию в украинском конфликте и воздерживается от резких оценок российской военной операции. При этом частный бизнес КНР старается избегать политических рисков.
Ранее администрация президента США Джо Байдена раскритиковала Китай за недостаточно активное участие и небольшой вклад в мировую продовольственную безопасность.