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1 час назад

США не увидели помощи Китая России при проведении военной операции на Украине

Газета.Ru

США не видят признаков того, что Китай оказывает России материальную помощь в проведении военной операции на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляция ее брифинга велась на YouTube-канале Yahoo Finance.

Белый дом не увидел признаков оказания Китаем помощи России на Украине
Фото: Yuri Gripas/Global Look PressYuri Gripas/Global Look Press

«Мы не видели свидетельств того, чтобы какая-либо материальная поддержка [со стороны КНР] была передана России. Это по-прежнему так. Мне нечего добавить к этому», — ответила представитель Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

Китай занял нейтральную позицию в украинском конфликте и воздерживается от резких оценок российской военной операции. При этом частный бизнес КНР старается избегать политических рисков.

СМИ: Китай окажет России экономическую помощь

Ранее администрация президента США Джо Байдена раскритиковала Китай за недостаточно активное участие и небольшой вклад в мировую продовольственную безопасность.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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