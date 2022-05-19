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16 минут назад

На Украине снова заговорили о вступлении в НАТО

Вероника Полынина

Украина может войти в НАТО так же быстро, как Швеция и Финляндия. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает ТАСС.

На Украине снова заговорили о вступлении в НАТО
Фото: ReutersReuters

По мнению посла, для быстрого вступления в НАТО нужна только политическая воля.

«Ясно одно: мы хотим как можно скорее вступить в НАТО. Это может произойти так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией. Потребовалось бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в альянс», - сказал Мельник в интервью медиагруппе Funke.

По словам дипломата, сейчас у Украины гораздо больше шансов на вхождение в Североатлантический альянс, чем до начала российской спецоперации на Украине. Он также выразил уверенность, что большинство украинцев выступают за присоединение к НАТО.

Мельник отметил, что для запуска процесса нужно получить статус кандидата, это будет «важным политическим решением». Отвечая на вопрос о возможных сроках вступления в альянс, украинский посол заявил, что это может произойти в течение ближайших десяти лет.

Накануне заявки о вступлении в НАТО подали Швеция и Финляндия. Невступление Украины в Североатлантический альянс было одним из требований России по гарантиям безопасности, которые российский МИД представил Вашингтону и НАТО в декабре 2021 года.

В мире,Андрей Мельник,МИД России,НАТО,
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