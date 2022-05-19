На Украине снова заговорили о вступлении в НАТО

Украина может войти в НАТО так же быстро, как Швеция и Финляндия. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает ТАСС.
По мнению посла, для быстрого вступления в НАТО нужна только политическая воля.
«Ясно одно: мы хотим как можно скорее вступить в НАТО. Это может произойти так же быстро, как в случае со Швецией или Финляндией. Потребовалось бы только чисто политическое решение, чтобы быстро интегрировать Украину в альянс», - сказал Мельник в интервью медиагруппе Funke.
По словам дипломата, сейчас у Украины гораздо больше шансов на вхождение в Североатлантический альянс, чем до начала российской спецоперации на Украине. Он также выразил уверенность, что большинство украинцев выступают за присоединение к НАТО.
Мельник отметил, что для запуска процесса нужно получить статус кандидата, это будет «важным политическим решением». Отвечая на вопрос о возможных сроках вступления в альянс, украинский посол заявил, что это может произойти в течение ближайших десяти лет.
Накануне заявки о вступлении в НАТО подали Швеция и Финляндия. Невступление Украины в Североатлантический альянс было одним из требований России по гарантиям безопасности, которые российский МИД представил Вашингтону и НАТО в декабре 2021 года.