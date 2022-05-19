Оппозиция возобновила акции протеста в Ереване

Армянская оппозиция возобновила акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА Новости.

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Участники акций протеста вышли на улицы столицы страны с самого утра. Вице-спикер парламента Ишхан Сагателян предупредил, что митинги возобновляются с 7:00 мск.

Оппозиционеры планируют провести шествие восемью группами с окраин к центру города. Еще одна акция протеста запланирована на 18:00 мск.

Акции протеста проходят в Армении с 25 апреля. Сторонники оппозиции выступают против премьера Никола Пашиняна и требуют его отставки. Участники акций протеста убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Поводом для недовольства стали высказывания Пашиняна по поводу Нагорного Карабаха. Он отметил, что международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики. В связи с этим премьера обвиняют в намерении «сдать Карабах».